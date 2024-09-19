В Поморье предали земле останки солдата Великой Отечественной войны

Проститься с воином пришли односельчане, жители Верхнетоемского района и его родные племянники.14 сентября в Верхнетоемском районе проводили в последний путь местного жителя, героя Великой Отечественной войны Деснева Якова Афанасьевича.
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