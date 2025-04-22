Пять знаков зодиака, которым предстоит пережить одну из самых сложных недель — что говорят звезды? Елена ГалицкаяАстрология — древнее искусство чтения по звёздам, на протяжении веков сопровождавшее человека в попытках понять ход своей судьбы.
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