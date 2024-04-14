В Роспотребнадзоре назвали правила выбора свежей и сладкой клубники

МОСКВА, 14 апреля, ФедералПресс. На полках российских магазинов стала появляться свежая клубника. При выборе ягод стоит обратить внимание на цвет (он должен быть однородным), а также на состояние обрамляющих листиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии