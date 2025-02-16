ЦИК Абхазии: Гунба лидирует 46,38% голосов

Кандидаты прокомментировали первый тур выборов президента.фото: presidentofabkhazia.orgКандидатуру Бадра Гунба на выборах президента Абхазии поддержали 46,38% избирателей по предварительным подсчетам итогов первого тура выборов.
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