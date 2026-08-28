Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения тела 65-летнего мужчины в озере под Смоленском

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза СУ СК России по Смоленской области начал доследственную проверку по факту обнаружения тела 65-летнего жителя Шумячского муниципального округа в озере вблизи деревни Локотец.
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