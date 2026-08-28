Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

88 подписчиков

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения тела 65-летнего мужчины в озере под Смоленском

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения тела 65-летнего мужчины в озере под Смоленском

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза СУ СК России по Смоленской области начал доследственную проверку по факту обнаружения тела 65-летнего жителя Шумячского муниципального округа в озере вблизи деревни Локотец.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии