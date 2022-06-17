Правила чтения заговоров и проведения ритуалов К основным правилам чтения молитв и ритуальных заклинаний относят: точность произношения текста; чёткое формулирование своей цели; предельное спокойствие в момент обряда; отсутствие чего-либо отвлекающего; сосредоточенность на том, как сделать хорошо себе, а не плохо другому; использование всех необходимых предметов; наличие в доме хотя бы одной иконы, и церковных свеч […] Как делать отворот? Самые сильные заговоры и молитвы на избавление от соперницы: как вернуть любимого? Белые отвороты: отворот с помощью белой магии Как сделать приворот, приворожить, вернуть любовь?.