12.7 дюймов инноваций: Chevrolet Corvette 2026 получил радикально обновлённый салон

Chevrolet официально представила переработанный салон для модели Corvette 2026 года. Это событие, анонсированное частичными утечками фотографий ещё в конце апреля, затронет всю линейку Corvette – Stingray, E-Ray, Z06 и ZR1.
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