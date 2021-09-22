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США придумали, что будут теперь экспортировать всему миру

США придумали, что будут теперь экспортировать всему миру

Это не просто свежая статья в журнале Foreign Affairs, это уже целая кампания. Когда во множестве американских и прочих западных изданий волной идут публикации с примерно одинаковыми заголовками, как вот в этой — "Как Китай экспортирует авторитаризм", то случайностям тут не место Тот же журнал и издающий его американский Совет по международным отношениям создали что-то вроде досье из своих и чужих публикаций на эту тему — как уже сказано, с почти одинаковыми заголовками насчет авторитаризма.

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