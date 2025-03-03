РБК: из-за санкций против России Европе грозит дефицит рыбных палочек

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила, что если полностью запретить импортировать в Европу рыбу из России, то может возникнуть дефицит таких популярных продуктов, как рыбные палочки.
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