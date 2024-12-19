Объем потребления угля в этом году станет рекордным По данным Международного энергетического агентства (МЭА), мировое потребление угля в текущем году достигнет рекордного уровня в 8,7 млрд тонн.
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Объем потребления угля в этом году станет рекордным По данным Международного энергетического агентства (МЭА), мировое потребление угля в текущем году достигнет рекордного уровня в 8,7 млрд тонн.
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