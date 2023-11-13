Самый маленький автомобиль для езды по суше и по морю

Новый любительский вездеход-амфибия. Машины-амфибии далеко не самый популярный вид транспорта. Исправить эту несправедливость решили французские конструкторы, которые смогли вернуть на рынок, некогда популярный пляжный автомобиль, способный двигаться не только по суше, но еще и по воде, неся при этом до двух человек.