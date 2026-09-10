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Исследователь Сергеева объяснила ранний выход студентов на работу

Исследователь Сергеева объяснила ранний выход студентов на работу

Социальные сети, рост стоимости жизни и стремление к финансовой независимости побуждают студентов искать работу уже на первом курсе, заметила старший продуктовый исследователь колледжа Фоксфорда Татьяна Сергеева, сообщает NEWS.

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