Исследователь Сергеева объяснила ранний выход студентов на работу

Социальные сети, рост стоимости жизни и стремление к финансовой независимости побуждают студентов искать работу уже на первом курсе, заметила старший продуктовый исследователь колледжа Фоксфорда Татьяна Сергеева, сообщает NEWS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россиянам объясни...
- Невзорова* внесли...
- Басков в свой юби...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым