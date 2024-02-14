В России предложили установить День ветеранов боевых действий

В России предлагают установить День ветеранов боевых действий. Как выяснили «Известия», такой законопроект будет внесен в Госдуму 15 февраля депутатами четырех фракций: ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».
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