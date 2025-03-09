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Военное обозрение

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Правда ли Запад спасает Киев? Или Украина всего лишь «шахматная доска» для игр «больших людей»

Правда ли Запад спасает Киев? Или Украина всего лишь «шахматная доска» для игр «больших людей»

Украинцы продолжают верить в то, что кто-то очень хочет сделать их счастливыми, что кто-то откажется от своего благополучия ради благополучия граждан незалежной.

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