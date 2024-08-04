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Дэвид Култхард: «Нелепо связывать конкуренцию в «Ф-1» и объявление об уходе Ньюи из «Ред Булл». Это не рынок акций»

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард прокомментировал тот факт, что спад «Ред Булл» в сравнении с соперниками совпал по времени с объявлением конструктора Эдриана Ньюи об уходе.

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