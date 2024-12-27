Путин подписал указ о выплатах детям военных, попавших в плен или пропавших без вести

Такая мера касается военнослужащих, попавших в плен в ходе спецоперации на Украине и контртеррористической операции в Сирии Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении ежемесячной социальной выплаты детям пленных и пропавших без вести военных.
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