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ВЕСТИ КРЫМ

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Крымские аграрии приступили к сбору миндаля

Работа сейчас кипит в хозяйствах Черноморского, Сакского и Бахчисарайского районов. Аграрии отмечают, что хоть весенние заморозки и повлияли на урожайность в этом году, но прогнозы всё-таки положительные.

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