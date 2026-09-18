Крымские аграрии приступили к сбору миндаля

Работа сейчас кипит в хозяйствах Черноморского, Сакского и Бахчисарайского районов. Аграрии отмечают, что хоть весенние заморозки и повлияли на урожайность в этом году, но прогнозы всё-таки положительные.
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