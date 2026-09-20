Число подписчиков в канале «Тульских новостей» в MAX насчитывает 20 тысяч

Канал «Тульских новостей» в мессенджере MAX собрал 20 000 подписчиков.На канал "Тульских новостей" в мессенджере MAX подписано уже 20 000 человек.
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