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Царьград

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Хуситы вновь атакуют авианосец США "Harry Truman" в Красном море

Хуситы вновь атакуют авианосец США "Harry Truman" в Красном море

Хуситские повстанцы в Йемене объявили о второй атаке на американский авианосец "Harry Truman" в северной части Красного моря.

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