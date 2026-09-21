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ИА Регнум

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Медведев назвал партию Ле Пен типичной русофобской партией

Французская правая партия «Национальное объединение», парламентскую фракцию которой возглавляет Марин Ле Пен, стала типичной европейской русофобской партией.

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