Медведев назвал партию Ле Пен типичной русофобской партией

Французская правая партия «Национальное объединение», парламентскую фракцию которой возглавляет Марин Ле Пен, стала типичной европейской русофобской партией.
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