Центробанк отозвал лицензию у банка «Гефест»

ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест», который занимал 336-е место в России по размеру активов. По данным регулятора, организация нарушала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов.
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