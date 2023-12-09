Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 559 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Именно разжигание.Название ресурса,откуда взята эта "инфа" говорит именно об этом.Скандал в Новосиб...
  • Александр
    Своим опытом делишься?Скандал в Новосиб...
  • басурманин шкодник
    С какого ракурса смотреть или проблема,а может разжигание межнациональной розни.В любом случае силовикам работать.Скандал в Новосиб...

Лайфхак из Киева – жителей востока переселить в концлагеря на границе с Польшей

Лайфхак из Киева – жителей востока переселить в концлагеря на границе с Польшей

Необходимо переселить миллионы жителей восточных регионов страны на Западную Украину, чтобы там поселить в закрытых лагерях, можно с колючей проволокой, и заставлять их работать на подземных заводах и в Польше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх