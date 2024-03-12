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ИЗВЕСТИЯ iz

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ПВО сбила ракету «Точка-У» и восемь снарядов Vampire над Белгородской областью

ПВО сбила ракету «Точка-У» и восемь снарядов Vampire над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью один снаряд из тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У» и еще восемь из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.

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