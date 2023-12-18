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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барбашев забил в 3-м матче подряд, набрав 1+1 с «Оттавой». У него 8+8 в 32 играх

Барбашев забил в 3-м матче подряд, набрав 1+1 с «Оттавой». У него 8+8 в 32 играх

Форвард «Вегаса» отметился результативными действиями в матче с «Сенаторс» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

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