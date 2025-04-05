Домашняя ветчина: простой рецепт. Сворачиваем из рульки, варим и охлаждаем

Цены на магазинную колбасу не перестают расти, а вот ее качество часто оставляет желать лучшего. Вместо того чтобы тратить деньги на сомнительный продукт, гораздо дешевле и вкуснее приготовить собственную ветчину.
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