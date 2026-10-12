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Газета.ру

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Матч "Аль-Насра" Роналду в Лиге чемпионов АФК отложили из-за ракетной атаки

Матч "Аль-Насра" Роналду в Лиге чемпионов АФК отложили из-за ракетной атаки

Матч группового этапа Азиатской лиги чемпионов между «Аль-Насром» и «Нефтчи» отложили из-за ракетной опасности в Эр-Рияде, сообщает Arriyadiyah.

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