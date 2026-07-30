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Царьград

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Андрей Воробьев сообщил о производстве роботов в Подмосковье

Андрей Воробьев сообщил о производстве роботов в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что семь компаний займутся производством роботов для складов и заводов в Подмосковье, что усилит роль малого и среднего бизнеса в регионе и поддержит экономическое развитие.

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