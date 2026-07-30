Андрей Воробьев сообщил о производстве роботов в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что семь компаний займутся производством роботов для складов и заводов в Подмосковье, что усилит роль малого и среднего бизнеса в регионе и поддержит экономическое развитие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии