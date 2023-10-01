Кустурица планирует снять фильм по роману Водолазкина «Лавр»

Режиссёр читает произведения российских авторов как в переводе, так и в оригинале. Югославский и сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица может снять фильм по мотивам романа писателя Евгения Водолазкина «Лавр», передаёт ТАСС.
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