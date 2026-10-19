“A young man asked Abdul-El Sayed if he would disavow the Muslim Brotherhood. The Democratic Senate candidate in Michigan replied that he would, and then said that questions like that promote bigoted ideas about Muslim Americans,” the Wall Street Journal reports.
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