«Люди не умещаются»: Жительница Актау выразила недовольство современной автобусной остановкой

Жительница Актау пожаловалась на модернизированную автобусную остановку в 13 микрорайоне. Она считает, что площадь, выделенная для ожидания общественного транспорта слишком маленькая, из-за чего людям негде укрыться в непогоду.
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