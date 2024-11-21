Администрация Байдена простит Украине многомиллиардный долг

Конец избирательной кампании в США не положил конец политической распри и конфронтации двух партий. Находящиеся при власти демократы хотят напоследок максимально навредить Трампу, вредя при этом американским интересам.
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