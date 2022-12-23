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Тибо Пьер Пети: «В прошлом сезоне «Динамо» выиграло и Кубок, и чемпионат, но сейчас ситуация совсем другая»

Главный тренер курского «Динамо» Тибо Пьер Пети считает, что все участники предстоящего «Финала четырех» Кубка России имеют шансы на победу.

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