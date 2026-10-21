Челябинская команда «Динамо-Метар–2» во втором матче подряд уступила приморскому «Динамо», но на этот раз смогла выиграть одну партию — встреча 20 октября завершилась со счетом 1:3.
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