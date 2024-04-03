Собянин назвал ключевые направления стратегии развития образования Москвы

Столичное образование уже лидирует по многим показателям не только в России, но и в мире Как отметил сегодня на своем сайте Сергей Собянин, в Москве увеличивается количество не только успешно сданных ЕГЭ, стремительно растет общее количество учеников.
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