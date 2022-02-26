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Ответные санкции Москвы заставят Запад пожалеть об антироссийской кампании

Ответные санкции Москвы заставят Запад пожалеть об антироссийской кампании

Москва заблаговременно подготовилась к возможным западным санкциям, оценив все риски и последствия. Почему от введенных США и ЕС ограничений в первую очередь пострадает иностранный бизнес и российские партнеры – в материале ФБА «Экономика сегодня».

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