Ответные санкции Москвы заставят Запад пожалеть об антироссийской кампании

Москва заблаговременно подготовилась к возможным западным санкциям, оценив все риски и последствия. Почему от введенных США и ЕС ограничений в первую очередь пострадает иностранный бизнес и российские партнеры – в материале ФБА «Экономика сегодня».
Москва заблаговременно подготовилась к возможным западным санкциям, оценив все риски и последствия. Почему от введенных США и ЕС ограничений в первую очередь пострадает иностранный бизнес и российские партнеры – в материале ФБА «Экономика сегодня».
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