ФСБ ликвидировала на Северном Кавказе и Урале террористическое сообщество, связанное с ИГ

Федеральная служба безопасности вместе с СК на Северном Кавказе и Урале пресекли деятельность сообщества сторонников запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ)*, которая занимается переправкой боевиков на Украину и в Сирию.
Федеральная служба безопасности вместе с СК на Северном Кавказе и Урале пресекли деятельность сообщества сторонников запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ)*, которая занимается переправкой боевиков на Украину и в Сирию.
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