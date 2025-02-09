СМИ: Трамп заявил, что попытался договориться с Путиным о прекращении СВО

Президент США Дональд Трамп заявил о телефонном звонке президенту России Владимиру Путину. Стороны, по словам американского лидера, обсудили прекращение конфликта на Украине, сообщает New York Post со ссылкой на главу Белого дома.
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