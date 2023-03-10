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Бучневич сделал 2 передачи в матче с «Сан-Хосе». У него 13 очков в последних 7 играх

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич сделал две голевые передачи в матче с «Сан-Хосе» (4:2). Россиянин продлил результативную серию (4+9) в чемпионате НХЛ до 7 игр.

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