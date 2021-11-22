Моуринью подарил обувь за 800 евро 18-летнему ганцу, забившему 2 гола «Дженоа». Он пообещал это перед игрой

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сдержал обещание, данное форварду Феликсу Афена-Гьяну. После того, как 18-летний ганец сделал дубль в матче с «Дженоа» (2:0) в 13-м туре Серии А, тренер рассказал об уговоре между ними: «Я обещал ему очень дорогую пару обуви, за 800 евро, и [во время празднования гола] он напомнил мне об этом, чтобы я уж точно не забыл».
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