Жириновский предсказал встречу Путина и Трампа в Москве

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский при своей жизни предсказал встречу российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Москве, в ходе которой они договорятся, что Новороссия, Крым и Донбасс войдут в состав России.
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