Объездное шоссе планируют расширить

В рамках будущей пятилетки по ремонту дорог, на Объездном шоссе будет создана развязка. Об этом в ходе пленарного заседания Общественной палаты Забайкалья рассказала руководитель «Службы единого заказчика» Елена Рыжкова.
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