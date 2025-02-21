26-летняя автоледи погибла в лобовом столкновении на трассе Братск – Усть-Илимск

В Братском районе на трассе Братск – Усть-Илимск произошло ДТП. Вечером 20 февраля «Toyota Hilux», под управлением 32-летнего водителя, выехала на встречную полосу и столкнулась с «Opel Vectra», сообщает Госавтоинспекция по региону.