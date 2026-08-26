UEFA отказывается от бойкота FIFA после скандала с продажей прав на ЧМ

Конфликт между организациями возник после заявления FIFA о создании новой структуры — FIFA Forward Enterprise (FFE), целью которой было усиление контроля над коммерческой деятельностью, связанной с основными турнирами, включая чемпионаты мира.
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