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Регионы России

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UEFA отказывается от бойкота FIFA после скандала с продажей прав на ЧМ

UEFA отказывается от бойкота FIFA после скандала с продажей прав на ЧМ

Конфликт между организациями возник после заявления FIFA о создании новой структуры — FIFA Forward Enterprise (FFE), целью которой было усиление контроля над коммерческой деятельностью, связанной с основными турнирами, включая чемпионаты мира.

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