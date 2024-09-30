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Петербургский дневник

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Сыгранность помогла победить: 115 лет назад в Петербурге провели первый международный баскетбольный матч

Сыгранность помогла победить: 115 лет назад в Петербурге провели первый международный баскетбольный матч

Современный баскетбол придумали в Америке. Но каково же было удивление родоначальников этой игры, когда они приехали в наш город, чтобы сыграть матч с петербургской командой: «Маяк» с легкостью одержал победу над заморскими гостями Первый в истории международный матч по баскетболу состоялся в Петербурге 23 сентября 1909 года.

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