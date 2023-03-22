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Космонавт Кикина вернулась в Россию

Космонавт Кикина вернулась в Россию

Космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина вернулась в Россию, заявили в госкорпорации. «Сегодня утром в Домодедово приземлился особый борт — в Россию вернулась единственная женщина в отряде «Роскосмоса» Анна Кикина», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

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