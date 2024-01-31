Самый большой обман нашего времени – то, что экономика России развалилась бы без мигрантского труда.
«Экономика рухнет без мигрантов», говорили они. Разоблачаем либеральную ложь
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Дюков
как же экономика может рухнуть без мигрантов, даже смешно при СССР работали все заводы и предприятия и везде хваатало людей и план везде выполнялся, а щас заводов осталось еденицы предприятий нет, а пол страны у нас нимогут нигде устроится всё заняли мигранты и где вы видели мигрантов на заводе где надо платить за них налоги, они везде нелегально работают и низатакие зарплаты как платят местному населению, и все деньги уходят на Родину не работают в нашей стране....
Ответить
16 час.
ТР
Татьяна Рябинова
Вы же знаете Президента обманывают Хуснуллин с Титовым
Ответить
13 час.
Gennady Sokolovsky
Всем, похоже, по поводу киргизов надо напомнить Ош и всё, что касалось русских, со стороны киргизов. Они на нашей территории ОХАМЕЛИ до беспамятства. Даже голос начинают повышать, когда их выеселяешь из квартиры, за которую они не платят три месяца.
Ответить
22 мин.
Свежие комментарии