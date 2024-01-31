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«Экономика рухнет без мигрантов», говорили они. Разоблачаем либеральную ложь

«Экономика рухнет без мигрантов», говорили они. Разоблачаем либеральную ложь

Самый большой обман нашего времени – то, что экономика России развалилась бы без мигрантского труда.

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Комментарии
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Валерий Дюков
как же экономика может рухнуть без мигрантов, даже смешно при СССР работали все заводы и предприятия и везде хваатало людей и план везде выполнялся, а щас заводов осталось еденицы предприятий нет, а пол страны у нас нимогут нигде устроится всё заняли мигранты и где вы видели мигрантов на заводе где надо платить за них налоги, они везде нелегально работают и низатакие зарплаты как платят местному населению, и все деньги уходят на Родину не работают в нашей стране....
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16 час.
ТР
Татьяна Рябинова
Вы же знаете Президента обманывают Хуснуллин с Титовым
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13 час.
Gennady Sokolovsky
Всем, похоже, по поводу киргизов надо напомнить Ош и всё, что касалось русских, со стороны киргизов. Они на нашей территории ОХАМЕЛИ до беспамятства. Даже голос начинают повышать, когда их выеселяешь из квартиры, за которую они не платят три месяца.
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22 мин.

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