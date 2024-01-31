«Экономика рухнет без мигрантов», говорили они. Разоблачаем либеральную ложь

Валерий Дюков

как же экономика может рухнуть без мигрантов, даже смешно при СССР работали все заводы и предприятия и везде хваатало людей и план везде выполнялся, а щас заводов осталось еденицы предприятий нет, а пол страны у нас нимогут нигде устроится всё заняли мигранты и где вы видели мигрантов на заводе где надо платить за них налоги, они везде нелегально работают и низатакие зарплаты как платят местному населению, и все деньги уходят на Родину не работают в нашей стране....