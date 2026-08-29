Концерт Канье Уэста в Петербурге все-таки состоится

Концерт американского рэпера на "Газпром Арене" состоится, сообщили РБК источники. Глава Say Agency Анна Субчева заявила, что договор со стороны организатора подписан, осталось ждать подписи площадки.
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