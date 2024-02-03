Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Разве в вопросе решения демографической проблемы «все средства хороши»?

Разве в вопросе решения демографической проблемы «все средства хороши»?

Оно, конечно, понятно, что проблема демографии требует решения. Но всё же, то, что говорят некоторые парламентарии, не совсем укладывается в сознании о моральных и семейных ценностях.

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