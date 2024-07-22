На сети РЖД зафиксирован самый долгий оборот вагона за 14 лет. Итоги первого полугодия-2024: один из главных показателей демонстрирует рекордное ухудшение

От редакции. Среди качественных показателей эксплуатационной работы железнодорожного транспорта важнейшими является группа показателей использования подвижного состава, которые характеризуют использование подвижного состава во времени (оборот вагона рабочего парка и его элементы, различные виды скоростей и др.
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