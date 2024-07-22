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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

На сети РЖД зафиксирован самый долгий оборот вагона за 14 лет. Итоги первого полугодия-2024: один из главных показателей демонстрирует рекордное ухудшение

На сети РЖД зафиксирован самый долгий оборот вагона за 14 лет. Итоги первого полугодия-2024: один из главных показателей демонстрирует рекордное ухудшение

От редакции. Среди качественных показателей эксплуатационной работы железнодорожного транспорта важнейшими является группа показателей использования подвижного состава, которые характеризуют использование подвижного состава во времени (оборот вагона рабочего парка и его элементы, различные виды скоростей и др.

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