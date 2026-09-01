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«Равнодушных нет»: футболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды после матча Второй лиги

«Равнодушных нет»: футболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды после матча Второй лиги

Матч Второй лиги между «Калугой» и «Аланией» завершился скандалом. После финального свистка футболисты владикавказской команды вступили в конфликт с собственными болельщиками.

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